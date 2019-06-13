أعلنت الخارجية الروسية أنها تتحقق من المعلومات بخصوص إمكانية وجود مواطنين روس على متن ناقلة نفط محترقة في خليج عمان، كانوا ضمن طاقم ناقلة النفط النرويجية التي احترقت في الخليج، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت حدوث انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.