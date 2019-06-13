جدد قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة حبس شقيقين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، والتمثيل بجثة المجني عليه وحرقها داخل سيارة ميكروباص خاصة بالضحية في مدينة الشروق.

وأفادت تحقيقات نيابة الشروق بأن المتهمين جمعتهما مشادة كلامية بزوجة الضحية داخل موقف سيارات الشروق، وبعد عتاب المجني عليه لوالد المتهمين على سوء معاملتهما لزوجته وإهانتها أمام السائقين والركاب في الموقف أجبر والد المتهمين على الاعتذار للضحية لكنهما لم ينفذا حديث الأب وتظاهرا أمامه بالذهاب لمقابلة زوج تلك السيدة للاعتذار إليه عما بدر منهما، وبيتا النية على قتله والتخلص من جثته بحرقها لإخفاء معالم الجريمة.

وتلقى قسم شرطة الشروق في القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية، وتشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن الجثة المُشار إليها لسائق يعمل على السيارة، 30 عاما، وحررت زوجته ربة منزل، 23 عاما، محضرا بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته.

وأضافت أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان "ميكانيكي" 29 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا سلاح دون ترخيص، وجريمة أحداث ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية مخدرات والحبس شهر في قضية سلاح، وشقيقه حلاق، سبق اتهامه في قضية سلاح دون ترخيص، مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم، لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجني عليه حال وجودهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وضبط المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما باتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجني عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه ما أثار حفيظتهما، فطعنا المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" في الصدر ما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وسكبا البنزين داخل السيارة وأسفلهان وأضرما النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما.