قال طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي تنظمه مصر، أولى خطوات لمجابهة الفساد في العالم العربي وقارة أفريقيا.

وأضاف خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، أن بلاده على وعي تام بخطوره هذه الظاهرة، كما أنها تتعاون مع مصر على وجه الخصوص والدول العربية والأفريقية عامة في هذا المجال.

وتابع، أن حضور الرئيس السيسي هذا المنتدى، يدل على الإرادة الصادقة بالمساهمة الفعالة ودعم مكافحة الفساد في الدول العربية والإسلامية.

وأردف أن الهيئة في بلاده تتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في مصر، في مجال مكافحة الفساد بمصر بموجب اتفاق بينهما، لافتًا إلى أن بلاده مهتمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التابعة للهيئة المصرية.

وأكمل: "عبرنا عن رغبتنا في تبادل الخبرات مع هذه الأكاديمية، والتعاون سيكون مثمرًا، وسنكون في الموعد".

وأشار إلى أن مجابهة الفساد لا يمكن أن تكون بشكل منفرد، ولكنها لا تتحقق إلا بتضافر الجهود.

وعن ثاني وآخر أيام فعاليات المنتدى، لفت إلى إنه جرى التركيز على ماهية الطرق التي تفعل قوانين مكافحة الفساد، كما جرى عرض تجارب الدول في هذا الملف.