أصوات دوي انفجار كبير تسبب في استفاقة المجتمع الدولي على هجوم بصاروخ "طوربيد" استهدف ناقلتي نفط عملاقة في مياه بحر عمان، تديرهما شركتا "فرونت لاين" و"برنارد شولت" الناقلتين المحملتين بالنفط الخام من منطقة الخليج، وبحسب مجموعة السلامة البحرية البريطانية، وقع الحادث على بُعد 45 كم من ساحل إيران، وفقا لما ذكرته "العربية.نت".

ما دلالات استخدام "طوربيد" في الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان؟

الطوربيد، الذي استهدف ناقلتي عمان، صاروخ يستعمل لمحاربة السفن ويمكن إطلاقه من غواصة أو من طائرة، ويتم عمله تحت الماء، ويمكن أن يكون متحكم فيه عن طريق سلك موصل بغواصة أو من دونه.

وعقب اندلاع النيران الناتج عن الهجوم جرى إخلاء ناقلتي النفط، وإنقاذ قبطان وطاقم السفينة "فرونت لاين" بمساعدة سفينة Hyundai Dubai التي تبلغ حمولتها 30.1 طن، بينما الثانية أصبحت هائمة دون أي طاقم على متنها بعد انتشال قبطانها وطاقمها، بمساعدة سفينة " كوستال آيس".

الناقلتان المستهدفتان في بحر الخليج هما "فرنت ألتير" و"كوكوكا كاريدجس"

وعن الناقلتين المستهدفين، فالأولى هي LR2 Front Altair، التابعة لشركة "فرونت لاين" والتي تحمل مادة النافتا إلى اليابان وترفع علم جزر مارشال جرى بناؤها عام 2016، وتبلغ حمولتها 110 آلاف طن، بينما الثانية هي "كوكوكا كاريدجس" والمتجهة من السعودية إلى سنغافورة وعلى متنها شحنة من الميثانول، ورافعة لعلم بنما وتحت إدارة "برنارد شولت"، تبلغ حمولتها 27 ألف طن، وفقا لما أكدته "العين الإخبارية" نقلا عن شركة الاستخبارات البحرية "درياد جلوبال".

وفي أعقاب ذلك الهجوم، أعلنت البحرية الأمريكية، أن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط، فيما ذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفا: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان"، وفقا لما أكدته "العربية.نت".

اليابان: ناقلتا نفط خليج عمان المستهدفتين لهما صلة ببلادنا

وعلى الجانب الياباني، خرج وزير التجارة الياباني، يقول إنه تلقى تقريرا عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز، من بينهم الناقلة النرويجية "فرنت ألتير" التي اشتعلت بها النيران، وفقا لم أكدته صحيفة "في.جي" النرويجية، نقلا عن متحدث باسم شركة الشحن النرويجية "فرنتلاين".

وفي وقت سابق، حذَّرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من أن حادثا غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي "الحذر الشديد" وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قالت البحرية الأمريكية إنها على علم بحادث في خليج عمان وتجمع المزيد من التفاصيل، وفقا لما أكدته "سكاي نيوز".

بعد استهداف ناقلتي "خليج عمان".. "طوربيدات إيران" تدق طبول حرب الخليج الرابعة

وإثر الحادث، صعدت أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ ارتفع خام برنت أكثر من 2%، والخام الأميركي بـ 1.5%.