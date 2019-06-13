أشارت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بالموقع الذي شهد مصرع طفلة وإصابة 112 آخرين بالتسمم، أن الإصابة جاءت نتيجة تناولهم وجبة فاسدة في أحد حفلات الزفاف "ترمس" مجهز بمياه ترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكان فريق نيابة شمال أسيوط، انتقل لموقع الإصابة بقرية نزلة السرقنا التابعة لمركز ديروط وأمر بالتحفظ على معدات وأواني وعينات الأطعمة لعرضها على الطب الشرعي وتحليلها لمعرفة السبب وراء حالات التسمم.

وبسؤال الأهالي وعدد من المصابين، أشاروا إلى أن حفل الزفاف احتوى على 3 وجبات وهي "جاتوه، لحوم، ترمس" ولكن عقب تناولهم الترمس في نهاية حفل الزفاف أصيبوا بحالات تسمم وإعياء وقئ وإسهال شديدة.

وبفحص موقع البلاغ، تبين أن أواني حفظ الترمس تحتوي على مياه راكدة ملوثة يشار إلى أن مصدرها الترعة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بوصول 112 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الإجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية.

وانتقل المحافظ، إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين والاطمئنان على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم، مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والتأهب التام لاستقبال أية حالات أخرى مصدرًا توجيهاته بمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الأمر.

وأشار إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجوار أبنائها وتقديم كافة المساعدات الطبية المتاحة والممكنة لحين استقرار حالة المصابين الصحية.

وأوضح الدكتور محمد المصطفى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم أخذ عينات من المصابين والطعام وإرسالها للمعامل لتحليلها، لافتًا إلى أنه تم متابعة جميع الحالات وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج 47 حالة وما زالت 65 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.