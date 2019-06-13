أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، القرار رقم 339 لسنة 2019، بتكليف الدكتور أحمد حسن ريحان طبيب بشري بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، للعمل مستشار وزير الصحة الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لمدة عام.