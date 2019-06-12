تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى بورسعيد العام بمبنييه القديم والجديد، للوقوف على معدلات إنجاز التجهيزات النهائية قبيل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية للمحافظة التي تستمر ليومين، ضمن سلسلة من الجولات والزيارات المكثفة تجريها الوزيرة لتفقد عددٍ من المنشآت الطبية وعقد مجموعة من الاجتماعات المتعلقة بإطلاق المنظومة.

وأشادت زايد بمعدلات الإنجاز التي وصلت إلى 93%، وشددت على تسليم المبنى الجديد المكون من 3 طوابق يوم 25 يونيو الحالي، كما وجّهت بسرعة إنهاء واجهة المبنى القديم، بما يراعي الطراز المعماري والهندسي للمكان.

وتابعت وزيرة الصحة أنّ المبني الجديد يشمل قسم للعيادات الخارجية، و4 غرف عمليات، و13 سرير طوارئ، و34 حضانة للأطفال، و12 سرير رعاية مركزة للأطفال، وقسم للحروق مجهز على أعلى مستوي يضم 30 سرير إقامة، و6 أسرة للرعاية المركزة للحروق، مشددة على ضرورة إجراء إختبارات لأنظمة المستشفى للاطمئنان على عملها بالشكل الجيد.

يذكر أنّ الوزيرة دشّنت غرفة عمليات وطوارئ بمقر هيئات التأمين الصحي الثلاث، للوقوف على التجهيزات النهائية لحظة بلحظة على مدار 24 ساعة يوميا وتذليل أي عقبات.