تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، في اجتماعاها الأسبوع المقبل على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، عددا من الملفات المهمة.

وتناقش اللجنة، في اجتماعها الأحد المقبل، 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.

كما تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار - قانون صندوق دعم المرأة المصرية. والمقدم الدكتور عبدالهادي القصبي، وستين عضوًا آخرين".

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، وستين نائبًا بشأن "تعديل قانون الطفل رقم - 12 لسنة 1996.