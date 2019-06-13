عقد، اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات بمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وجرى مناقشة الموقف الحالي لمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بقويسنا والتعرف على آخر المستجدات والمعوقات لإيجاد حلول لها، وشدد المحافظ على أهمية إزالة المعوقات التي تعوق دون الانتهاء من المحطة لما لها من أهمية في معالجة الصرف الصناعي بما يتوافق مع قوانين البيئة، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه المحافظ بإدخال تصرفات مياه الجلود والمصانع الأخرى إلى محطة المعالجة حفاظا على صحة المواطنين وأمر المحافظ بالتواصل المستمر معه في حالة وجود أي معوقات، مؤكدا ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة لخدمة الوطن والحفاظ على مقدراته والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة تذليل العقبات التي تعوق عملية الاستثمار والمستثمرين وإيجاد حلول خارج الصندوق للقضاء على أي مشكلات، مشيرا إلى تقديم أوجه الدعم للمستثمرين في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، وأن الاهتمام بالمناطق الصناعية يعد من أهم عوامل ازدهار التنمية الصناعية.