نفذت إدارة المتابعة التموينية بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملة على بعض محطات بيع الوقود، أسفرت عن ضبط "ا.م" وكيل الجمعية التعاونية للبترول بناحية العلامية التابعة لقرية ابشان مركز بيلا لتجميعه كمية 14612 لتر بنزين 80 مجمعة بالخزانات زيادة عن الرصيد الدفتري بالمحطة بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة من البنزين بداخل المحطة وذلك بموجب إقرار استلام وتحفظ بصفة أمانة على القائم بالبيع بالمحطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، ويجري تكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود بدائرة المحافظة تباعاً للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالسعر الرسمي والضرب بأيدي من حديد على كل من تسول له نفسة من أصحاب المحطات من سرقة هذه السلعة الحيوية المدعمة.

وكلف الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود الواقعة بدائرة المحافظة، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون للصالح العام مقدماً خالص الشكر للمتابعة التموينة لمكتب المحافظ والأجهزة المعاونة لجهودهم المبذولة.