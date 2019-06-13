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«حياة بلا ضرب».. حلم المرأة المشروع

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السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

بوابة إلكترونية لتأمين دخول وخروج مشاهدي فيلم"الممر" بسينما كفر الشيخ

بوابة إلكترونية لتأمين دخول وخروج مشاهدي فيلم"الممر" بسينما كفر الشيخ

"التعمير والإسكان" ينضم لقائمة رعاة كأس الأمم الأفريقية "توتال 2019"

"التعمير والإسكان" ينضم لقائمة رعاة كأس الأمم الأفريقية "توتال 2019"

إطلاق حملة "شهر بدور" لمواجهة ظاهرة ختان الإناث في الإسكندرية

إطلاق حملة "شهر بدور" لمواجهة ظاهرة ختان الإناث في الإسكندرية

توقيع اتفاق لتعميم نظام الدفع الإلكتروني مع الوحدات الحكومية ببورسعيد

توقيع اتفاق لتعميم نظام الدفع الإلكتروني مع الوحدات الحكومية ببورسعيد

عيادات دائمة بكليتي التربية والحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس

عيادات دائمة بكليتي التربية والحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس

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تعرّف على سبب ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي

المراجعة النهائية في الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

المراجعة النهائية في الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

بالفيديو| ماذا حدث في خليج عمان اليوم؟

بالفيديو| ماذا حدث في خليج عمان اليوم؟

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«حياة بلا ضرب».. حلم المرأة المشروع

«حياة بلا ضرب».. حلم المرأة المشروع

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