أعلنت النجمة رانيا يوسف، دعمها لمنتخب مصر ولاعبه محمد صلاح، في بطولة الأمم الإفريقية التي من المقرر لها الانطلاق 21 يونيو الجاري.

ونشرت "يوسف" منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة لها وهي ترتدي "تيشيرت المنتخب"، معلقة عليها: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.. وبإذن الله البطولة هتفرحنا كلنا".

وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفه مصر مبارياتها على ملاعبها خلال الفترة الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2019، برفقة زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.