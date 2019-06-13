التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له، والذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق يومان.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وتم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك في المستقبل.

وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معرباً عن تقدير بلاده الكامل لمصر حكومة وشعباً متمنياً لها دوام الاستقرار والتقدم.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والسفير البريطاني بالقاهرة .