عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع وفد البنك الدولي برئاسة المهندس جعفر الصادق مدير قطاع التنمية المجتمعية، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، استعرض خلاله الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية الممول جزئيا من البنك الدولي، وذلك بحضور أعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد "الهجان" وأعضاء الوفد عرض توضيحي عن مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، والتي شملت مشروعات في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمدن، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، موضَح به اسم المشروع وتكلفتة ونسب التنفيذ ودوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وعقب الاجتماع تفقد "الهجان" ووفد البنك الدولي سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة قنا، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية، والذي أطلقته المحافظة في يناير الماضي، وساهم بدوره في تقليل زمن الحصول على الخدمة بنسبة 25%، ثم توجهوا إلى قرية القناوية حيث تفقدوا بها مشروع الصرف الصحي المتكامل الذي يجرى تنفيذه بقريتي القناوية والأشراف البحرية، بتكلفة 444 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 25%، وسوف يخدم 8 قرى شمال مدينة قنا وهي "الشيخ عيسى – المخادمة – القناوية – الأشراف البحرية – الغوصة – الحجيرات – أولاد عمرو – الطوابية".

وأكد "الهجان" أن المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظة، سوف تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتغطية كافة مدن وقرى المحافظة، بخدمتي مياه الشرب والصرف الصحي مستقبلا.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للجهد المبذول من قِبل أعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، في إعداد الخطة المتوسطة الأجل للمحافظة 2019 / 2020 والالتزام بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.