أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 281 لسنة 2019 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار على النحو التالي:

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