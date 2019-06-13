قالت مصادر فى وزارة التعليم إن أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى، التى أداها طلاب الثانوية العامة، الأربعاء الماضى، بدأت أمس، ومن المقرر أن يؤدى، بعد غدًا، 117 ألفاً و331 طالباً بشعبة علمى رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، (الاستاتيكا)، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية عبر شبكة الإنترنت، وعلى شخص خامس لترويجه بيع سماعات لتسهيل الغش.

ضبط 4 فى "التسريب".. وكنترولات الدبلومات الفنية تنهى عملها

وأدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة التاريخ، خلال اليوم السادس من امتحانات القسم الأدبى، وعبر عدد من الطلاب عن رضاهم عن أسئلة الامتحان.

فى سياق متصل، انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من تصحيح الامتحانات، اليوم، وبدأت مرحلة المراجعة وجمع الدرجات تمهيداً لإعلان النتيجة نهاية الشهر الجارى.

وأعلنت الجامعات الخاصة والأهلية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فتح باب التسجيل وسحب استمارات لطلاب الثانوية العامة بالدول العربية والأفريقية وما يعادلها من شهادات، فضلاً عن فتح باب التسجيل لخريجى الثانوية من العام الماضى، ووضعت عدداً من الشروط يجب توافرها فى الطلاب قبل التقديم، كما فتحت مدينة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل باب التقدم لقبول خريجى الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام 2019/2020، فى الفترة من 15 يونيو حتى 31 يوليو 2019.

وانتهت وحدة المدارس اليابانية بوزارة التعليم من إرسال رسائل بالبريد الإلكترونى لقبول المتقدمين لهذه المدارس خلال اليومين الماضيين، ومن المقرر إجراء مقابلات شخصية مع الأطفال المقبولين مبدئياً، وأولياء أمورهم الأسبوع المقبل.

وعقدت وزارتا التعليم العالى والنقل، اليوم، اجتماعاً بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وممثلى «التعليم العالى»، لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية.