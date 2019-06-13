اعترف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال جلسته السنوية العامة، اليوم، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبدير السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

يقع الدير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي فى الكيلو 90 بعد بنزينة التعاون وقبل مدينة الاسماعيلية بحوالي 25 كيلو متر تقريبا.

تبلغ مساحة الدير 80 فدان وعرضه 200 متر وطوله 2.2 كيلومتر.

مدخل الدير عبارة عن طريق يمتد بطول الدير في منتصفه ويبلغ عرض هذا الطريق حوالى 6 م وطوله حوالى 2.2 كم وعلى جانبيه توجد مزرعتي المانجو والزيتون بطول الطريق الى منتصفه ثم ينتهى الطريق بمزرعة النخيل التي تمتد على جانبي الطريق وحتى نهايته.

تشمل مباني الدير كاتدرائية كبيرة مقامة على شكل صليب مساحتها حوالى 1000 متر مربع ومكون من دورين الدور الأول تم بناؤه وجارى عمل التشطيبات فيه وبه معمودية كبيرة وغرفة زجاجية للأطفال جارى عملها والدور الثاني يتم حاليا بناؤه وله خمس قباب منهم 4 قباب على ارتفاع 12 متر والقبة الوسطى على ارتفاع 18 متر وخلفها تبنى 12 دورة ميته ومكتبين للاستقبال.

كما يشمل الدير كنيسة الرهبان، وهى كنيسة من طابق واحد ولها مذبحين أحدهما على اسم السيدة العذراء والأخر على اسم القديس ماريوحنا الحبيب وصحني الكنيسة أحدهما مقسم الى 3 خوارس على نفس نظام الكنائس الرهبانية القديمة وصحن الكنيسة الأخر بدون خوارس وتقع الكنيسة على مساحة 400 متر مربع تقريبا ولها اثنى عشر قبة كبيرة ولها 8 نوافذ من الزجاج الأزرق الجميل وأرضيتها من السيراميك وعتبة الهيكلين من الرخام والمذبحين من الرخام أيضا وخلف الكنيسة توجد المعمودية ملاصقة لها وهى عبارة عن مبنى كبير له قبتين وجرن المعمودية من الرخام الجميل .

يوجد بالدير 30 قلاية – سكن الرهبان.

مبنية على شكل صفين متوازيين يفصل بينهما الطريق المؤدى الى الكنيسة وكل قلاية لها قبة كبيرة وأمام القلالي سور به أيقونات مضيئة للقديسين كما يتم الأن عمل مبنى أخر للقلالي أخر الدير على بعد حوالى كيلو ونصف من الكنيسة وبعيدا عن الزوار.

يوجد بالدير استراحة عبارة عن فيلا كبيرة من طابق واحد مبنية من الطوب الفرعوني وتقع على مساحة 150 م تقريبا وتشمل حجرة وصالة كبيرة ومطبخ حديث وحمام مجهز كبير.

بالدير استراحة للأساقفة ورئيس الدير، و18 دورة مياه، وغرفة للكهرباء بها محول كهرباء ضخم نصف كيلو ، كما توجد مائدة للرهبان، ومضيفتين للزوار، ومضيفة أخرى للكهنة، ومكتب الاستعلامات، وصيدلية، ومضيفة للعمال، وسكن للعمال ويشمل 6 حجرات كبيرة ومنطقة للجلوس والراحة ، ومبنى للخلوة عبارة عن 4 غرف كل غرفة تتسع لـ 4 أفراد وبجواره مضيفة كبيرة لهم.

مشروعات الدير تضم مزرعة للأرانب ويبلغ عددها حوالى 700 من الأرانب النيوزلندى، ومعلف لتربية وتسمين المواشي، ومزرعة للدواجن، ومزراعة لإنتاج "الرومي"، ومخبز، وورشة للدهانات وأخرى للحدادة، وجارى الآن عمل ورشة للنجارة وتجهيزها بالمعدات ، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية. كما توجد بالدير مكتبة، وكانتين، ومعدات زراعية.