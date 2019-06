أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه من المبكر جداً "حتّى مجرّد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، وذلك على الرّغم من تزايد حدّة التوترات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّه يثمّن مهمّة الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي بدأ زيارة إلى طهران الأربعاء الماضي، مضيفاً "أشعر شخصياً أنّه من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتّفاق. هم ليسوا مستعدّين، ولا نحن أيضاً".

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!