دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إلى عدم اتخاذ حادثة بحر عمان ذريعة لزيادة التوتر مع إيران، وأنه يجب عدم اتهام إيران بالمسؤولية عن حادثة الاعتداء على السفن في بحر عمان، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم في الخليج، وأنه يجرى حاليا جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.