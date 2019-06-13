فاجأت المذيعة إنجي علي، الفنانة دينا الشربيني، بدخول الطفل ياسين أمير، الذي جسد شخصية "يوسف"، في مسلسل "زي الشمس"، على الهواء، حيث دخل استوديو "أسرار النجوم"، الذي يُعرض على شبكة "نجوم أف إم"، في تواجد الشربيني.

وأعربت "الشربيني" عن سعادتها البالغة بحضور الطفل، واستمرت في احتضانه كما قامت بوضعه على قدميها كي يكون فمه أمام الميكروفون، وقالت " كل المشاهد بتاعته كانت سهلة، وهيبقى ممثل بارع إن شاء الله".

فيما قال "ياسين"، إنه سيدخل الصف الأول الأبتدائي العام المقبل، ولكنه يّعشق التمثيل، وقام بعمل إعلان لإحدى معارض السيراميك قبل ذلك، مضيفًا :" "كارما وكريم اللي كانوا أخواتي في مسلسل زي الشمس أنا اعتبرتهم أخواتي بجد، ودينا الشربيني اعتبرتها خالتو".

فيما دخلت المطربة أنغام، خالة الطفل ياسين، على الهواء، وقالت :" أنا اتفاجئت بدور ياسين في المسلسل، مكنتش عارفه أعمل أية، أقعد أكبر وأقول الله أكبر ولا أندمج مع النجم الصغير، كان عندي إحساس غريب وأنا بشاهده، أنا وجده وجدته على طول بندعيله، ده نجم من يومه، نفسي أشوفه أسعد حد في الدنيا".