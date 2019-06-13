قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إن ركاب الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق سيتم محاسبتهم وفقا لعدد المحطات، بأسعار الخط الثالث، حال استخدامهم له، موضحا: "في حالة ركوب المواطن من الخط الأول أو الثاني إلى الثالث ووصل عدد المحطات إلى 12 محطة سيدفع 7 جنيهات، وإذا وصلت إلى 20 محطة سيدفع 10 جنيهات".

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن قطارات مترو الأنفاق ستقل بدءا من السبت نحو 4 ملايين و200 ألف راكب يوميا، بواقع مليوني راكب بالخط الأول "المرج - حلوان"، ومليون و500 ألف راكب بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، و700 ألف راكب بالخط الثالثة "العتبة - نادي الشمس"، موضحا أن الخط الثالث سيقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب.

وأعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارا من السبت المقبل 15 يونيو، تزامنا مع تشغيل محطات: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

ونوهت إلى أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق: الأولى بعدد 9 محطات وقيمة التذكرة خمسة جنيهات، والثانية لـ16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة تبلغ 10 جنيهات، مؤكدة استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لجميع المناطق.

وأوضحت أن أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني كما هي دون تغيير، وأنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.