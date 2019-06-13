"النقل": تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث ابتداءً من السبت

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«حياة بلا ضرب».. حلم المرأة المشروع

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الدولار يتراجع إلى 16.76 جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

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انطلاق تدريب «مكافحة الإرهاب» لدول «الساحل والصحراء»

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«حياة بلا ضرب».. حلم المرأة المشروع

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