تستعرض "الوطن" أسعار اشتراك الجمهور لمترو الأنفاق للخط الثالث "العتبة- نادي الشمس"، بدءا من يوم السبت المقبل، 15 يونيو الجاري، وذلك عقب إعلان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مساء اليوم الخميس، تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث، تزامنا مع تشغيل محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس"، اعتبارا من السبت 15 يونيو.

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب

16 محطة: يصبح سعر الاشتراك لعدد 60 رحلة مبلغ 230 جنيها بدلاً من 420 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرشا بدلا من 7 جنيهات، بنسبة تخفيض تبلغ 45%.

25 محطة: يصبح سعر الاشتراك لعدد "60 رحلة" مبلغ 270 جنيها بدلاً من 600 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرشا بدلا من 10 جنيهات، بحيث يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 55%.

أكثر من 25 محطة: جاء سعر الاشتراك "لعدد 60 رحلة" مبلغ 360 جنيها بدلاً من 600 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيهات، على أن يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 40%.

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب

16 محطة: يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50% على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيها بدلاً من 1260 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

25 محطة: يصبح سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58%، على أن ويكون سعر الاشتراك 760 جنيها بدلا من 1800 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

أكثر من 25 محطة: يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45%، على أن يصبح سعر الاشتراك 1000 جنيه بدلا من 1800 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

كانت وزارة النقل أعلنت زيادة تحريك سعر تذكرة الخط الثالث مترو الأنفاق اليوم، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذكر البيان أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم إلى ثلاث مناطق، وهي:

المنطقة الأولى "عدد 9 محطات": قيمة التذكرة 5 جنيهات

المنطقة الثانية "عدد 16 محطة": قيمة التذكرة 7 جنيهات

المنطقة الثالثة "أكثر من 16 محطة": قيمة التذكرة 10 جنيهات

مع استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لجميع المناطق.

وأوضحت "الشركة" أن أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني كما هي دون تغيير، وأنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ويصبح اشتراك الطلبة لـ25 محطة بمبلغ 33 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90%، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.