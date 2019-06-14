أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارا من السبت المقبل 15 يونيو، تزامنا مع تشغيل محطات: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

الخط الثالث للمترو تم تخطيطه ليكون أول خط عرضي في شبكة خطوط مترو الانفاق، ويمر مسار الخط من الشرق إلى الغرب قاطعا الخطين الأول والثاني اللذين يمران من الشمال إلى الجنوب، ويصل طول الخط إلى 47.87 كيلومتر، بعدد 39 محطة منهم 27 محطة نفقية، 2 محطـة سطحية، و11 محطة علوية، وكانت بداية العمل به في يوليو 2007.

تم تنفيذ الخط الثالث للمترو على 4 مراحل، الأولي تمــتد من العتبـة حتــي العبــاسية بطول 4.4 كــيلومتر، وتتكون من 5 محطــات نفقيــة، هي: (العتــبة - بــاب الشــعريــة - الجيـــش - عبــده بــاشــا - العبـــاسية)، إضافة إلى 4 محطات تهوية وورشة للعمرة الخفيفة بالعباسية على مساحة 10 أفدنة، ويتم تبادل الخدمة مع الخط الثاني في محطة العتبة، واستمر العمل به مدة 5 سنوات من عام 2007 وحتي عام 2012.

والمرحلة الثانية، تشمل محطات ميدان العباسية وحتي محطة بمصر الجديدة، ويبلغ طولها 7,7 كيلومتر، تتكون من عدد 4 محطات نفقية وهي "معرض القاهرة– الاستاد– كلية البنات– الأهرام"، بالإضافة إلى 7 منشآت للتهوية، كما أنه توفيرا لتكاليف تنفيذ بئر خروج ماكينة الحفر فقد تم إدراك تنفيذ محطة هارون مع المرحلة الثانية كبديل لبئر الخروج، على أن تفتتح مع بداية تنفيذ المرحلة الرابعة، وبدأ العمل بها في عام 2009 وتم الانتهاء منها في عام 2014.

وتمتد المرحلة الثالثة بطول 17.7 كيلومتر، بإجمالي 15 محطة، ويمتد مسار هذه المرحلة من العتبة حتي محور روض الفرج شمال إمبابة، ثم يعبر الطريق الدائري حتي سكك حديد إيتاي البارود، ثم يتجه جنوباً حتي جامعـة القاهرة عبوراً بشارع جامعة الدول العربية و بولاق الدكرور للربط مع الخط الثانـي عند محطـة جامعـة القاهـرة.

المرحلة الرابعة والأخيرة يبلغ طولها 18.17 كيلومتر، وعدد محطاتها 15 محطة، وتمتد من محطة هـارون بمصر الجديدة في مسار نفقي حتي محطة "النزهة 1" بطـول 5.15 كم ثم في مسار علوي حتي محطة السلام "المستشار عدلي منصور"، بالقرب من موقف العاشر بطول 6.37 كــيلومتر و فرعة أخري من محطة هارون حتي صالة الركاب 3 بمطار القاهرة في مسار نفقي بطول 6.65 كــيلو متر.

وتكمن أهمية الخط الثالث لمترو الانفاق في تخفيف الضغط على المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى، بما يعادل 2 مليون رحلة بما يحقق وفرا في الوقت، بالإضافة إلى ربط شرق القاهرة بغربها حـيث أن كلاً من الخطين الأول والثاني طوليان من الشمال إلى الجنوب وبذلك يكون الخط الثالث أول خط عرضى، وإجمالي ما يحـققه الخط الثالث من وفـر للاقتصاد القـومي فى العام 2724 مليون جنيه.

ويتميز الخط الثالث بالمترو أنه مصمم بالكامل على الطراز الأوروبي وجميع محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.

كما أن خدمة المترو تتميز بالسرعة، إذ أن المسافة من محطة العتبة إلى الأهرام تستغرق 17 دقيقة، وحتى محطة نادي الشمس تستغرق الرحلة 25 دقيقة، ويتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي "العتبة - نادي الشمس" ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.