بينها قناة السويس.. تعرف على أهم ممرات النفط البحرية في العالم

سلط حادث استهداف جديد لناقلات نفط في بحر عمان، الضوء على الأهمية الاستراتيجية الحساسة لتلك المنطقة التي تعد نقطة ربط بين دول الخليج العربي والعالم.

خليج عمان

تكمن الأهمية، في أن تلك المنطقة تعد ممرا لخمس الاستهلاك العالمي من النفط، حيث من خلاله يمر 88 بالمئة من الإنتاج النفطي للسعودية، 98 بالمئة من إنتاج العراق، 99 بالمئة للإمارات، وكل نفط إيران والكويت وقطر، والأخيرة تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، نحو الصين واليابان، وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة ودول أخرى.

مضيق هرمز

توجد بعض ممرات النفط البحرية تعد الأبرز في العالم، ومن بينها مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين، وتطل عليه من الشمال محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان "محافظة مسندم" التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.

مضيق ملقا

ويوجد أيضا مضيق ملقا الذي يقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية، يصل بين بحر أمدان في المحيط الهندي من جهة الشمال الغربي، وبين بحر الصين من جهة الجنوب الشرقي. يقدر طول مضيق ملقا بحوالي 800 كم، بينما يتراوح عرضه بين 50 و 320 كم، وتكمن أهمية المضيق الاستراتيجية في كونه الممر الأساسي لتزويد كلا من الصين واليابان بالنفط حيث يعتبران من أكبر المستهلكين في العالم لهذه المادة الحيوية.

قناة السويس

أما قناة السويس فيمر من خلالها 5.5 مليون برميل يوميا بالإضافة إلى 2.34 مليون برميل عبر الأنابيب يوميا.