نّشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مقطع فيديو يُظهر اللقطات الأولى لتعرض مطار أبها الدولي جنوب السعودية لقصف حوثي الأربعاء، وذلك بكاميرات من داخل المطار أظهرت لحظة سقوط القذيفة على المطار بالتزامن مع دخول أحد الأشخاص بوابة الاستقبال، وذلك في مقطع فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأصيب 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة صباح أول أمس الأربعاء في انفجار "مقذوف" أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار "أبها".

يهدد هذا الهجوم بتصعيد عسكري بينما تحاول الأمم المتحدة إعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة، فقبل يومين أسقطت القوات السعودية طائرتين بدون طيار أطلقتا من اليمن، باتجاه مدينة خميس مشيط، فيما ذكر الحوثيين، عبر وسائلهم الإعلامية، أنهم هاجموا المطار بصاروخ "كروز".

عاجل من #السعودية لحظة تعرض مطار #أبها الدولي لاستهداف بمقذوف حوثي فجر أمس الأربعاء وسقوطه في صالة القدومhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/A3FZTISdXO — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 13, 2019

وأكد الحوثيون، أن الصاروخ أصاب "الهدف بدقة"، بينما قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي".

وتعهد التحالف أنه سيتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، مؤكدا أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، ويكثف الحوثيين في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بطائرات من دون طيار ضد المملكة.

وأدانت العديد من الدول العربية، اليوم، استهداف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمطار أبها جنوبي السعودية مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيين.