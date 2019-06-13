اتهمت السعودية، اليوم، إيران بأنها أمرت المتمردين اليمنيين بشن هجوم أدى إلى إصابة 26 شخصا في مطار أبها سعودي، وحذرت من "عواقب وخيمة".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على "تويتر"، إن استهداف المطار "تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".

وأكد الأمير خالد، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، أن "وسائل الردع الحازمة سجرى اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية".

وبحسب الأمير فإنه، "منذ 40 عاما والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي"، حسبما ذكرت "فرنس برس"، وأضاف الأمير في تغريدة أخرى أن "استمرار عدوان النظام الإيراني والتصعيد المتهور، سواء بشكل مباشر أو من خلال مليشياته سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وتعهد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بإجراءات "رادعة وصارمة"، بعد إصابة 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في انفجار "مقذوف" أطلقه المتمردون اليمنيون على مطار أبها في جنوب غرب المملكة.

ويأتي الهجوم بعد يومين على إسقاط القوات السعودية طائرتين دون طيار أطلقتا من اليمن، باتجاه مدينة خميس مشيط. ويهدد هذا الهجوم بتصعيد عسكري بينما تحاول الأمم المتحدة إعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة، بحسب فرانس برس.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، إنه لا يزال يتم التدقيق في نوع المقذوف العسكري الذي استهدف صالة الوصول في مطار أبها. ويرى مراقبون أن الهجوم الذي استهدف مدنيين، دليل جديد على الدعم الإيراني للحوثي.

ونددت دول ومنظمات دولية، الأربعاء، بالهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها جنوبي السعودية، والذي أسفر عن إصابة 26 مسافرا مدنيا بجروح، مؤكدة وقوفها إلى جانب الرياض وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها.

وعلى المستوى الشعبي، قالت مؤسسة "خليجيون في حب مصر" إن هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية السعودية، يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق"، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يمثل تحديا للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه الميليشيا لا تريد السلام.

وأعرب الدكتور يوسف العميري رئيس ومؤسس خليجيون في حب مصر عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه الجرائم العدوانية ضد المدنيين في المملكة.

وتابع: "الشعوب العربية والخليجية تؤكد في هذا الظرف الدقيق تضامنها ودعمها للمملكة، قيادة وشعبا، في التصدي لمثل هذه الاعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المبيتة، وبالإجراءات التي تراها مناسبة".

وأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا الميليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، بل يرقى إلى جريمة حرب.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعد الوضع الحالي وتشكل تهديدا خطيرا على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.

وأصيب 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة صباح الأربعاء في انفجار "مقذوف" أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون على مطار أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفق ما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.