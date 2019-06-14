تمكنت مباحث الجيزة، بالتنسيق من الادارة العامة لمرور الجيزة، من ضبط شاب انتحل صفة ضابط شرطة بمرور الجيزة، وبدأ في تنظيم حركة المرور في شارع فيصل، وأثناء تحرك قوة أمنية في الشارع شاهدت الشاب الذي حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه.

وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".

وأكد الشاب الذي يحمل طبنجة صوت، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أقربائه ضباطا، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا "كان نفسي أبقى ظابط شرطة".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.