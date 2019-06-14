أزهريون يدافعون عن الشعراوي: حملة يقودها أهل الشر والعلمانيون ضد الشيخ الراحل

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عاجل| عادل الجبير: إيران وراء الهجمات الأخيرة بالمنطقة

عاجل| عادل الجبير: إيران وراء الهجمات الأخيرة بالمنطقة

انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من بحر يوسف بالفيوم

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رصيف ونخلة مساعدي صانع شباك صيد ستيني بإلإسكندرية: "ربنا بيجبر بخاطري"

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