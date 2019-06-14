وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.. ويزور "الروضة"

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، على هامش الجولة التفقدية التي من المقرر أن يقوم بها وزير الأوقاف لمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها تحت إشراف الوزارة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن برنامج الزيارة يتضمن افتتاح مركز معلومات السائحين والزوار الملحق بمسجد الصحابة قبل صلاة الجمعة.

وأوضح أن افتتاح المركز جاء عقب إنشاء مصعدا كهربائيا لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم المركز شاشات عرض تساعد السائحين وزوار المدينة في الاستعلام والتعرف على المقاصد والمعالم السياحية بالمدينة وطرق الوصول إليها، وكذا الفنادق والمزارات وأرقام الاستعلامات الخاصة بها، إضافة إلى الأرقام الهامة مثل الإسعاف وشرطة السياحة بجميع لغات العالم.

وأشار إلى أنه عقب افتتاح المركز سوف ينتقل وزير الأوقاف للقيام بجولة بمدينة الطور، لتفقد عمال تطوير مسجد الفيروز وأعمال الإنشاءات الجارية بمسجد الروضة.