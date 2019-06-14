بالصور| مدير أمن الفيوم يوجه قوات الشرطة باليقظة والاستعداد

طالب اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قوات الشرطة خلال جولة تفقدية بعدد من المواقع والمنشآت الشرطية الحيوية، اليوم، بضرورة اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

ووجه مدير الأمن، أفراد قوات الشرطة خلال جولته التفقدية، بالتوعية بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة، مؤكدا ضرورة دوام الاستعداد لأي مخاطر أمنية.

وشملت الجولة التفقدية لمدير الأمن، المرور على مركز شرطة طامية، ونقطة مطافئ طامية، ونقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم، وتمركز أمني بقصر رشوان بدائرة مركز شرطة طامية، وتمركز أمني بدائرة بندر طامية.