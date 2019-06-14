تكرمه ألمانيا اليوم واستعان به السيسي.. من هو هاني عازر "إمحوتب" مصر؟

مهندس مصري حمل أحلامه وآماله من طنطا، ووضعها في حقيبة سفر، متجهًا إلى ألمانيا؛ ليفرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، كواحد من أعظم مهندسي الأنفاق في العالم، وأصبح اسم هاني عازر علامة مميزة في عالم الأنفاق، قبل أن يلقبه الغرب بـ"إمحوتب الفراعنة".

واليوم، يحتفل خبير الأنفاق العالمي المهندس هاني عازر بحلقة جديدة في سلسلة إنجازاته، بعدما قررت الحكومة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، بتواجد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين؛ للمشاركة في حفل التكريم.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن خبير الأنفاق العالمي المهندس هاني عازر:

- اسمه هاني حلمى عازر.

- ولد عام 1948 في طنطا ويملك من العمر 71 عاما.

- حصل على 87.5% في الثانوية العامة.

- عام 1973 تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

- تأثر كثيرا بشخصية البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية "الراحل" حينما كان أسقفاً وقتها.

- سافر إلى مدينة "بوخوم" في ألمانيا بعد تخرجه ليدرس الهندسة.

- عمل بائعا للجرائد في ألمانيا، و"جرسون" حتى يستطيع أن ينفق على نفسه خلال فترة تعليمه.

- أشرف على بناء محطة قطارات برلين.

- شارك في تشييد نفق مترو "دورتموند" عام 1979.

- ترأس عام 1994 فريق بناء نفق "تيرجارتن" أسفل برلين.

- يلقبه الألمانيون بـ"إمحوتب الفراعنة".

- أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات فى أوروبا "ليرتر بانهوف" في برلين.

- اختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا، بعدما شيد محطة سكك حديد برلين عام 2006، التي حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام".

- شارك في عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم، وأصبح أشهر خبير أنفاق في العالم.

- حصل على وسام الجمهورية الألمانية، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 26 مايو 2006 في افتتاح محطة برلين للقطارات لمجهوده وخدمة الدولة الألمانية.

- كرمه الرئيس الأسبق حسني مبارك في مصر 1 أكتوبر عام 2006.

- أُختيرعضوا بمجلس علماء مصر، وكلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات وعلى رأسها المشروع القومي للطرق.

- رئيس الشرفي لمؤسسة "مصر تستطيع".