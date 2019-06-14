أصيب مواطن بقرية جردو بالفيوم، في مشاجرة مع جيرانه، بسبب خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، ونقل المصاب إلى مستشفى خاصة، وضبط المتهمون، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة أطلقت فيها الأعيرة النارية وأصيب مواطن بقرية جردو التابعة للمركز.

وانتقلت قوات الشرطة بالمركز إلى مكان الواقعة، وسيطرت على الموقف، وتبين أن مشاجرة حدوثت بين "أحمد ن.س.ر" 23 عاما عامل، ضبط بحوزته فرد خرطوش، وجاره "محمود.ز.ز" 27 عاما، عامل، "طرف أول"، و"محمد.ع.م" 28 عاما، دون عمل، مصابا برش خرطوش في القدم اليمنى، لوجود خلافات سابقة بينهما.

وضبط طرفا المشاجرة، وأقر الأول من الطرف الأول بإحرازه للسلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد الدفاع عن النفس، ونقل المصاب لمستشفى مكة التخصصي وجارٍ متابعة حالته الصحية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، برقم 4162 لسنة 2019 إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.