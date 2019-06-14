استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لجنة الأمن بغرفة مجلس النواب التشيكي خلال زيارتهم لشرم الشيخ.

وترأس اللجنة نائب رئيس لجنة الأمن بالبرلمان وضمت اللجنة نائب رئيس لجنة الصحية بالتشيك ومسؤول الشؤون الدستورية بالبرلمان والملحق العسكري التشيكي بسفارة التشيك بالقاهرة وحضور سفير جمهورية التشيك بالقاهرة.

وقدم الوفد الشكر لمحافظ جنوب سيناء لاستقبالهم ولحفاوة اللقاء، مشيدين بما رأوه في شرم الشيخ من أمن وأمان ونظافة وسحر وجمال.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء جميع المقاصد السياحية بمدن خليج العقبة إضافة إلى نجاح شرم الشيخ في استضافة وتأمين عدد من المؤتمرات الدولية بحضور أعداد كثيفة مثل منتدى شباب العالم الذي يعقد كل عام بشرم الشيخ ومؤتمر التنوع البيئي التابع للأمم المتحدة والمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، مشيرا لمؤتمر الراديو والذي سيعقد في أواخر أكتوبر المقبل ومن المقرر أن يشهده أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع دول العالم.

كما استعرض المحافظ، المشروعات التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة وكذا مناطق الغوص والأماكن الدينية بمدينة سانت كاترين.

وأشار سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، لزيارته لمدينتي طابا وسانت كاترين منذ ثلاثة أشهر وأشاد بجمال الطبيعة والهدوء والأمان الذي تحظى به هذه المدن، مؤكدا أنه سيرسل تقارير تطالب بزيادة أعداد السائحين التشيك لجنوب سيناء.

واستعرض وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظ جنوب سيناء، عددا من بروتكولات التعاون والتوأمة مع دول أوربا وآسيا والتي بلغت 25 بروتكولا التي تساهم في تعميق العلاقات وزيادة التبادل السياحي وتبادل الثقافات.

ومن جهته أكد سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، على موافقته المبدأية لتوقيع اتفاقية توأمة بين شرم الشيخ وإحدى مدن التشيك.

وقال رئيس الوفد، إنه يطمئن تماما للأمن بشرم الشيخ وسوف يدعو الشعب التشيكي بزيارة مصر وشرم الشيخ.

وكان الوفد قد التقى بالقوات التشيكية بالمعسكر الجنوبي لبعثة القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.