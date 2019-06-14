بدأ المخرج عمرو صلاح أول أيام تصوير فيلم "ديدو"، بطولة كريم فهمي، اليوم الجمعة، وهو مقتبس من قصة "عقلة الأصبع"، بالإضافة إلى أفلام "Downsizing" و"Honey, I Shrunk the Kids"، وذلك وفقا لما أوضحه "صلاح" في منشوره سابق عبر حسابه على فيس بوك.

يشارك في البطولة مجموعة من نجوم الكوميديا، من بينهم بيومي فؤاد، حمدي الميرغني ومحمد ثروت.

وأشار المخرج عمرو صلاح لـ "الوطن"، إلى أن الفيلم ينتمي لنوعية أعمال المغامرات ممزوج بالكوميديا، موضحاً: "هي تجربة مختلفة وغير مسبوقة في السينما المصرية، فنحن نرغب في تقديم فيلم مناسب لكل أفراد الأسرة، وسيكون عملاً لم يقدم مثله في مصر خاصة على مستوى المؤثرات البصرية".

وتابع مخرج "ديدو": "أنا أميل بشكل كبير إلى الأفكار غير المعتادة، وهو ما شجعني على خوض التجربة، ولذلك لن يتم طرح الفيلم في دور العرض قبل عام 2020، لأن العام الحالي سنعمل على التحضيرات الخاصة بالفيلم، فهو يحتاج إلى اهتمام خاص بالتفاصيل".