بعد عامين من الغياب عن الساحة السينمائية، كشف الفنان محمد هنيدي عن عودته إلى السينما من خلال فيلم بعنوان "كينج سايز" يحمل توقيع المخرج إسلام خيري، من المتوقع طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل.

وأشار "هنيدي"، إلى أن أحدث أفلامه مأخوذ عن فكرة "عقلة الأصبع"، والذي كتبه المؤلف عمر طاهر في ثاني تجربة تجمعه بـ"هنيدي" بعد "يوم مالوش لازمة"، ولكنّه ليس الفيلم المصري الوحيد الذي يقدم تلك الفكرة.

قبل ساعات قليلة من نشر محمد هنيدي البرومو الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، الذي يجسّد فيه دور "عقلة الأصبع"، نشر المخرج عمرو صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بالفنان كريم فهمي والمنتج كريم السبكي؛ يكشف خلالها بدء العمل على فيلم بعنوان "ديدو"، وهو مقتبس أيضًا عن "عقلة الأصبع"، بالإضافة إلى أفلام "Downsizing" و"Honey, I Shrunk the Kids"، وذلك وفقًا لما أوضحه "صلاح" في منشوره.

وأشار المخرج عمرو صلاح لـ"الوطن"، إلى أنَّ الفيلم ينتمي لنوعية أعمال المغامرات ممزوج بالكوميديا، موضحًا "هي تجربة مختلفة وغير مسبوقة فى السينما المصرية، فنحن نرغب في تقديم فيلم مناسب لكل أفراد الأسرة، وسيكون عملًا لم يقدم مثله في مصر خاصة على مستوى المؤثرات البصرية، أنا أميل بشكل كبير إلى الأفكار غير المعتادة، وهو ما شجعني على خوض التجربة، ولذلك لن يتم طرح الفيلم في دور العرض قبل عام 2020، لأن العام الحالي سنعمل على التحضيرات الخاصة بالفيلم، فهو يحتاج إلى اهتمام خاص بالتفاصيل".