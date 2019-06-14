التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جين فرانسوا كارينكو رئيس جهاز تنظيم شؤون الطاقة الفرنسي وجين برنار ليفي رئيس شركة الكهرباء الفرنسية EDF المالكة لشركة إديسون الإيطالية العاملة في مصر.

يأتي ذلك على هامش زيارة "الملا" للعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال لقاء "الملا" مع رئيس جهاز تنظيم شؤون الطاقة الفرنسي، جرى بحث سبل دعم التعاون بين جهاز تنظيم سوق الغاز بمصر والجهاز الفرنسي والاستفادة من تجربة فرنسا في إصلاح وتحرير سوق الغاز وتدريب الكوادر البشرية بجهاز تنظيم الغاز، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتدفق إمدادات الغاز لدعم خطط مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد خلال اللقاء أن جهاز تنظيم شؤون سوق الغاز المصري يهدف إلى إتاحة السوق المحلي للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعني السماح لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، ما يحقق مبدأ التنافسية الإيجابية ويجعل السوق أكثر ديناميكية وسلاسة.

وأشار إلى أن التجربة الفرنسية في هذا المجال تعد من الأبرز عالمياً، حيث بدأ عمل الجهاز الفرنسي في عام 2000 وتمتلك خبرات مميزة يمكن الاستفادة منها بفعالية في التجربة المصرية.

ومن جانبه أعرب كارينكو عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في مجال إصلاح وتحرير سوق الغاز وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وكذلك تدريب الكوادر البشرية وتجهيزهم لسبل التعامل مع مثل هذه الأسواق الحرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفرنسي يعمل على ضمان انسيابية وكفاءة سوق الكهرباء والغاز في فرنسا بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، بما يتوافق مع السياسات الفرنسية للطاقة التي تهدف للموضوعية والحيادية والاستقلالية والشفافية في جميع العمليات بسوق الطاقة الفرنسي.

كما بحث وزير البترول مع رئيس شركة الكهرباء الفرنسية EDF، أنشطتها في البحث عن الغاز وإنتاجه من خلال شركة إديسون الإيطالية العاملة في مصر من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط، والتقدم في تنفيذ برامج الحفر في هذه المناطق حيث تعمل "اديسون" حالياً على تطوير حقل أبوقير البحرى إلى جانب الأنشطة الاستكشافية وحفر الآبار في مناطق أخرى فازت بها في المزايدات العالمية التي يطرحها قطاع البترول.

وأكد الملا خلال اللقاء، أن قطاع البترول شرع في تنفيذ عمليات تطوير جادة بما يتوافق مع جهود الإصلاح الشاملة التي تجريها الدولة المصرية حالياً، ونجح في تحقيق عدة نجاحات مشهود لها عالمياً، مشيراً إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتحرير سوق الغاز المصري يعدان من أهم هذه النجاحات التي جذبت أنظار شركات البترول العالمية.

وأشاد الملا بالتزام اديسون ببرامج العمل في أنشطة تنمية الحقول والاستكشاف، ودورها في تنمية حقل أبوقير بالبحر المتوسط الذي يعد أحد قصص النجاح لقطاع البترول وشركائه الأجانب.

ومن جانبه أشار برنار إلى اهتمام الشركة بالتوسع في أنشطتها في مصر من خلال شركة إديسون في ظل الخبرات التي تتمتع بها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وشراكتها مع قطاع البترول في مشروع إنتاج الكهرباء من حصة إديسون من الغاز الإضافي بحقل أبو قير لاستخدامه في محطة توليد الكهرباء بكفاءة عالية فضلاً عن الاهتمام بالمشاركة في سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعي، والتي أكد رئيس الشركة أنها أصبحت أكثر جاذبية في ضوء إقرار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وعمليات تحرير سوق الغاز في مصر مما يسمح بتطبيق مبدأ التنافسية ويفتح آفاقاً أوسع للعمل به.