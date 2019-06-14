صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده جاهزة للعواقب السلبية المحتملة نتيجة شرائها لأنظمة "إس-400" الروسية، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال تشاووش أوغلو، اليوم، إنه سيكون لتركيا الإشراف المستقل الكامل على أنظمة "إس-400" في أثناء استخدامها.

وأكد استعداد أنقرة لاتخاذ إجراءات جوابية ضد واشنطن، إذا أقدمت على فرض عقوبات عليها.

وأضاف: "سترد تركيا على العقوبات الأمريكية، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية تجاه أنقرة".

وحذرت الولايات المتحدة تركيا سابقا، من أنها ستتخذ إجراءات ضدها، في حال عدم تخليها عن شراء أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.