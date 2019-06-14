اعترف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال جلسته السنوية العامة، أمس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البداري التابع لإيبارشية أسيوط. وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

هو الدير الوحيد على مستوى العالم باسم الأنبا هرمينا السائح

الدير له طابع خاص سواء من الناحية المعمارية أو من الناحية الروحية

يتكون الدير من كنيسة واحدة تتوسط الدير وهي من أعظم الكنائس الأثرية الباقية حتى الآن، والكنيسة تتكون من الداخل من صحن كبير تعلوه القباب وهي مكونة من قسمين.

يتكون القسم الأول من كنيسة الدير من خمسة مذابح بأسماء "رئيس الملائكة الجليل ميخائيل – القديسة العذراء مريم – الشهيد العظيم مارجرجس – الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي – الأنبا هرمينا السائح".

يتكون القسم الثاني بكنيسة الدير من كنيسة صغيرة بها مذبح واحد باسم الأنبا أنطونيوس

توجد داخل الكنيسة المعمودية التي تقع في الناحية البحرية منها، وفي الجانب القبلي من صحن الكنيسة توجد حجرة بها جسد القديس الأنبا هرمينا السائح.

يقع على مسافة 2 كيلو متر شمال عزبة الاقباط التي تبعد 15 كيلو متر جنوب البداري وقرب قرية العثمانية

يقع الدير في منطقة منعزلة في الصحراء وفى الجبال المجاورة اثار لمغارات ومقابر فرعونية سكنها المتوحدون الأقباط ويقال ان مغارة الانبا هرمينا داخل الجبل بمسافة بعيدة

وعد الأنبا يوأنس أسقف أسيوط فور تجليسه على الإيبارشية بتعمير الدير حتى كلل مجهوده باعتراف المجمع المقدس للكنيسة