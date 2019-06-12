طالب 4 أساقفة، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بضرورة التصدى للتعاليم الدينية الخاطئة، لمنع انتشارها فى الكنيسة عبر أساقفة وكهنة ورهبان، وأكد الأساقفة فى مذكرة أرسلوها لـ«البابا»، حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن هناك أخطاء منتشرة فى الكنيسة، مثل وجود ملاحظات على بعض فروع الإكليريكيات، والمراكز التعليمية، وبعض الأساتذة الذين يدرِّسون فيها، بجانب انتشار تعاليم خاطئة، مثل إنكار الخطيَّة الجدية والفداء والكفارة والموت النيابى، والبدلية العقابية، والعدل الإلهى، ووجود جهنم، والعقوبة الدينونة، والعقاب الأبدى، وعصمة الكتاب المقدس، والاعتقاد بأسطورية أحداث العهد القديم، والإيمان ببدعة الخلاص العام، وأنه متاح لغير المؤمنين، أو الشواذ والملحدين.

ونوهت المذكرة بأنه لوحظ أن هناك هجوماً على تاريخ الكنيسة، وأبطال الإيمان، وكل الآباء ومعلميها المعاصرين، المشهود لهم، أمثال: البابا شنودة الثالث، والأنبا جريجوريوس، والأرشيدياكون حبيب جرجس، والهجوم على الرهبنة القبطية ومؤسسيها، والأديرة والرهبان، بصورة مهينة غير مسبوقة، والمُعاداة والتشهير، والتعدى بألفاظ خارجة على كل مَن ينادى بالإيمان المستقيم. وتابعت: «هناك مكانة تُعطى أمام الرأى العام والكنسى لأصحاب التعاليم الخاطئة أو المقطوعين بقرار من المجمع المقدس، لإعطائهم شرعية، لقبولهم، أمام البسطاء من الخدام والشعب، وهناك بعض الأديرة والمدارس والإيبارشيات لها كتابات تتعارض مع إيمان الكنيسة، كما أن بعض الإكليروس والرهبان، والخدام والخادمات، لهم تعاليم شفاهية أو مكتوبة، تشوبها أخطاء كتابية وإيمانية وعقائدية».

وطالب الأساقفة الأربعة، وهم الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة، والأنبا مايكل أسقف عام فيرجينيا بضرورة مراجعة الكتب والمجلات، وما يصدر على المواقع من تعاليم خاطئة، لأنها تسبب بلبلة فى التعاليم الكنَسية، واعتناق عقائد غريبة، ووضع حدود للاختلاط بكنائس الطوائف، والتمسك بالوحدة المسيحية القائمة على الإيمان الواحد.