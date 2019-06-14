أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على التغيرات التي أجراها السينودس البطريركي في مصر، على بعض المناصب القيادية داخل الكنيسة.

وذكرت الكنيسة في البيان الختامي للسينودس البطريركي للكنيسة الذي عقد اجتماعاته خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري، بدعوة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، بدار القديس اسطفانوس، أن بابا الفاتيكان اعتمد انتخاب السنودس للأب باسيليوس فوزي مطرانا لإيبارشية سوهاج، خلفا للأنبا يوسف أبوالخير، وأنه ستتم السيامة الأسقفية للأسقف الجديد الأنبا باسيليوس يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019.

كما أشارت الكنيسة إلى اعتماد البابا فرنسيس، انتخاب السينودس للأب هاني نصيف باخوم أسقفا للدائرة البطريركيّة، لشئون الإيبارشية البطريركيّة، على كرسي كاباسا الفخريّ، وستتم الرسامة الأسقفية للأنبا باخوم يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

كما أعلنت الكنيسة، أن الأنبا مكاريوس توفيق قدّم طلبا بتخلّيه عن مهامه كمطران إيبارشية الإسماعيلية لأسباب صحية (طبقا لقانون رقم 210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، وهو الطلب الذي قبله أعضاء السينودس وقدموا له الشكر على خدماته الراعوية للكنيسة والوطن، خاصة لإيبارشية الإسماعيلية منذ سيامته الأسقفية عام 1994، وقرر الأنبا إبراهيم إسحق، تعيين الأنبا مكاريوس توفيق مدبرا بطريركيا لكرسي إيبارشية الإسماعيلية الشاغر، وذلك لحين تنصيب أسقفا للإيبارشية.

كما تم انتخاب الخادم الإقليمي الجديد لإقليم العائلة المقدسة لرهبنة الأخوة الأصاغر بمصر، الأب مراد مجلع والمجلس المعاون له.