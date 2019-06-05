الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء كمين العريش: نصلي كي يحمي الرب مصر

نعت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، حادث استهداف كمين أمني قرب مدينة العريش، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت في بيان عنها: "تدين الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا قرب مدينة العريش، ونؤكد التضامن الكامل مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات عيد الفطر المبارك".

وتابعت: "تتقدم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأنّ يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، وهذا العمل يتنافى مع الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية"، وزادت: "فلنصلي جميعا كي يحمي الرب مصر وأبنائها".