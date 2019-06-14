السيطرة على حريق شب في قطار واختناق شخص بالزقازيق

السيطرة على حريق شب في قطار بالزقازيق

سيطرت الحماية المدنية بالشرقية منذ قليل على حريق شب في مزلقان قرية الطاهرة بالزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في جرار القطار المتجه إلى الصعيد بمزلقان السكة الحديد بقرية الطاهرة بمدينة الزقازيق، وأسفر الحريق عن إصابة شخص باختناق.

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجية بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم.