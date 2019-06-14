قررت النيابة العامة في السويس، عرض المتهمة بقتل ابنتيها على لجنة طبية متخصصة من أطباء الطب النفسي وإرسال تقرير فور الانتهاء من الكشف عليها.

وكانت تحريات المباحث، أكدت أن المتهمة "هند. م" كانت تعاني من مرض نفسي وحالة اكتئاب حاد، وأنها ظلت بسبب مرضها متواجدة بمنزل والدتها بمحافظة الإسماعيلية طوال أيام شهر رمضان بالكامل، وأنه حسب تأكيد أشقائها حاولت خلال تواجدها بالإسماعلية إيذاء أطفالها منذ 10 أيام وأنقذتهم والدتها.

وأوضحت التحريات، أن المتهمة استخدمت اثنين من السكاكين خلال قتل ابنتيها "كارما" 3 أعوام و"جودي" عام ونصف، وأنها خلال قتل الطفلة الأولى كسر "مصل" السكين، وأحضرت سكينا آخر لقتل الطفلة الثانية داخل منزلها بمدينة الكوثر السكنية بالسويس.

وكانت النيابة العامة بالسويس بعد تسلمها تقرير مفتش الصحة طلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس في قضية اتهام سيدة بقتل ابنتيها الاثنين داخل منزل الأسرة بمدينة الكوثر، واستدعت النيابة شهود من جيران المتهمة بقتل أطفالها.

كما قررت النيابة عرض جثث الطفلتين "كارما"، و"جودي" على الطب الشرعي للكشف الطبي على الجثث وإرسال تقرير للنيابة.

وكشفت التحقيقات، أن زوجها ووالد الأطفال يعمل مخبر بقسم شرطة فيصل، الذي يقع داخل دائرتة الأمنية بمدينة الكوثر، التي شهدت حدوث الجريمة.

وأشارت التحقيقات، أن "ع . ع" زوج السيدة المتهمة بقتل أطفالها هو من أبلغ الشرطة، عقب اكتشافه قتل زوجته لطفليه الاثنين "كارما" و"جودي"، والعثور على زوجته مقطوعة الشريان باليد، بجوار سرير ابنتيه المقتولين.