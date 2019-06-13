قررت نيابة بولاق الدكرور، حبس بائع بطيخ لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص، بعدما قتل بائع أخر بسبب خلافات على أولوية الوقوف في مكان لبيع البطيخ بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور.

وأوضحت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، أنّ الواقعة بدأت بورود إخطار لقسم بولاق الدكرور من مستشفى قصر العيني، بوصول بائع بطيخ (17 عاما) مقيم في ناهيا، وأصل بلدته ساقلتة سوهاج، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني في البطن والرقبة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور.

بالفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين المجني عليه وشاب يدعى "عبدالرحمن" (27 عاما) بائع بطيخ، بسبب مشادة كلامية بينهما لأولوية الوقوف بالمكان لبيع البطيخ، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة للمجني عليه أودت بحياته، وضبطت قوات الأمن المتهم الذي اعترف بجريمته.