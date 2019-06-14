يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظ جنوب سيناء، خالد فودة، مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة -أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الواحد والعشرين- بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء بعد تطويره.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عين إمامين تابعين للوزارة من متحدثي اللغات الأجنبية بمسجد الصحابة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لترجمة خطبة الجمعة للغتين الإنجليزية والفرنسية، في خطوة جديدة لم تشهدها المساجد المصرية من قبل.

ويرصد "الوطن" أبرز المعلومات عن المركز:

1- تابع لمسجد الصحابة الذي يعد أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

2- به مكتبة مزودة بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

3- تحتوى المكتبة على كتب عربية ومترجمة.

4- المركز معد لاستقبال الدارسين حيث سيتم فتح باب القبول به فور افتتاح مرحلة التطوير.

5- تنطلق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل 2019/ 2020م.