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صائد «عشماوى»: حاصرنا الإرهابى ومجموعته 3 أشهر

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مسجد يغلق أبوابه أثناء صلاة الجمعة في كفر الشيخ: "الإمام مجاش"

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