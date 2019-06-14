ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد الصحابة بشرم الشيخ والتي كانت تحت عنوان "شهادة النبي صلي الله عليه وسلم لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك".

وقال وزير الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى كما يصطفي لرسالاته ما يشاء من عباده وفق ما فطرهم عليه من طهارة القلب وصفاء الذهن وكريم الطباع وعظيم الأخلاق يختار أيضا لأنبيائه من يصلح لصحبتهم والدفاع عن رسالتهم.

وأكد أن الحديث عن أصحاب الرسول يعد حديث عن الصفوة من البشر بعد الأنبياء والمرسلين.

وأدى مئات المصلين صلاة الجمعة بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من مشايخ الأزهر ومشايخ بدو جنوب سيناء.