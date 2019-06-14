قالت مصادر أمنية إن اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تفقد الخدمات والتمركزات الأمنية بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت المصادر أن مدير أمن الجيزة، أدى شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمنطقة الخمايل وعقب الانتهاء من الصلاة، قام بجولة على كافة الأكوال الأمنية بمدينة 6 أكتوبر بالكامل للوقوف على جاهزية الخدمات كما أجرى جولة مفاجأة لتفقد جاهزية الخدمات بمحيط تأمين الكنائس وساحات الصلاة في المساجد وكذلك المنشآت العامة.

وشدد اللواء دكتور مصطفى شحاتة على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن ومقدراته.