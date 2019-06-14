توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقسًا لطيفًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة، غدا السبت، على السواحل الشمالية الغربية ما بين 19 إلى 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 إلى 29، أما الوجه البحري والقاهرة فتسجل العظمى 35 والصغرى 21.

كما تسجل درجات الحرارة في جنوب سيناء والغردقة ما بين 29 إلى 36، وشمال الصعيد ما بين 26 إلى 36 أما جنوب الصعيد وحلايب شلاتين تكون ما بين 39 إلى 29.