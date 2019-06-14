"الكاثوليكية": لم نتراجع عن القانون الموحد للأحوال الشخصية

قال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة لم تتراجع عن الاتفاق حول بنود مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط.

وأضاف باخوم، لـ"الوطن"، أن السنودس شكل لجنة قانونية لدراسة مسودة القانون الذي أعدته اللجان القانونية للطوائف بناء على اجتماعها السابق في 11 أبريل الماضي، ورأى السنودس، أعلى سلطة بالكنيسة الكاثوليكية، أن القانون يحتاج وقتا لدراسته، وليس معنى ذلك رجوعها للمربع صفر.

يذكر أن السنودس البطريركي أصدر بيانا يعلن فيه الحاجة للوقت لدراسة المشروع، فيما كانت الطوائف الأخرى أعلنت من قبل الاتفاق على مشروع القانون وأنها في انتظار رد الكاثوليكية، التي طلبت الرجوع للفاتيكان وكان محددا لردها منتصف مايو الماضي، تمهيدا لتقديمه للبرلمان وإقراره.