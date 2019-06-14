الدكتور على عبدالعال يصل إلى الصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني

وصل الدكتور علي عبدالعال، ظهر اليوم، إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وكان في مقدمة مستقبلي الوفد البرلماني المصري نائب رئيس البرلمان الصيني.

كان "عبد العال" والوفد البرلماني المرافق له قد غادر فجر اليوم متوجهاً إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية في كل المجالات، وخاصة على الصعيد البرلماني، وسوف تشهد تلك الزيارة لقاءات بعدد من المسؤولين الصينيين في مقدمتهم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ونائب الرئيس الصيني، ورئيس المجلس الاستشاري.

كما ستشهد تلك الزيارة إعادة تفعيل آلية التعاون البرلمانية الدورية المصرية الصينية بعقد الاجتماع الخامس لها.